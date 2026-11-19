Акции производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) в среду упали примерно на 7% после отчета инвестиционной компании Hunterbrook Media о вероятных рисках для бизнеса AMD в Китае. Как сообщает CNBC, Hunterbrook также раскрыла, что открыла короткую позицию по акциям AMD.

Заявления о прошивке для серверов

Hunterbrook утверждает, что после внесения китайского производителя серверов IEIT Systems в черный список США эта компания якобы продолжала получать новые версии прошивки AMD. По данным Hunterbrook, такая прошивка позволяет чипам AMD работать в серверах. CNBC отметил, что не смог независимо проверить эту информацию.

В отчете также говорится, что новые правила экспортного контроля в Вашингтоне могут ужесточить ограничения для зарубежного бизнеса AMD. Hunterbrook заявила, что более 20% выручки AMD приходится на клиентов в Китае и Гонконге, а компания зависит от китайского партнера при завершении производства большинства своих чипов.

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Позиция AMD по экспортному контролю

AMD не предоставила CNBC оперативный комментарий по поводу утверждений Hunterbrook. В то же время генеральный директор AMD Лиза Су во время недавней телефонной конференции по итогам отчетности назвала Китай важным рынком для компании и заявила, что производитель стремится полностью соблюдать экспортный контроль США.

Заявления Hunterbrook прозвучали на фоне расследований в отношении конкурента AMD — Nvidia — из-за продаж компаниям в Азии, связанным с Китаем. Неопределенность вокруг Nvidia ранее рассматривалась как фактор, который мог быть выгоден для AMD.

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