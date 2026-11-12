В Гонконге в четверг, 12 ноября 2026 года, ожидается дебют на торгах акций китайских производителей чипов Hosin Electronics и Amicro Technology. Компании провели первичные публичные размещения, и, согласно прогнозу, их бумаги откроются с разной динамикой.

Ожидаемые цены открытия

Как сообщает Channel NewsAsia, акции Hosin Electronics должны открыться на 0,04% ниже цены IPO. Для Amicro Technology ожидается цена открытия на 37,6% выше цены ее первичного публичного размещения.

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Средства от IPO

В ходе IPO Hosin Electronics привлекла 1,07 млрд гонконгских долларов, или около 137 млн долларов США. Amicro Technology привлекла 709,7 млн гонконгских долларов. Обе компании в сообщении названы китайскими производителями чипов.

Сообщение Channel NewsAsia датировано 12 ноября 2026 года. В нем указано, что источником информации является Reuters.

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