Акции Berkshire Hathaway выросли на 19,1% с начала квартала — CNBC

Акции Berkshire Hathaway четыре торговые сессии подряд закрывались на новых рекордных уровнях. С начала четвертого квартала, с 1 октября, бумаги класса A выросли на 19,1% и 11 раз завершали торги на исторических максимумах, сообщает CNBC.

Акции класса B, которые имеют более широкое обращение, также прибавили 19,1% от своего недавнего минимума и десять раз закрывались на рекордных отметках. С начала года они опережают бенчмарк на 7,5 процентного пункта.

Возможное сокращение доли в Bank of America

Berkshire Hathaway должна подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США квартальный отчет о портфеле акций по форме 13F за третий квартал. По данным CNBC, показатели из отчета компании по форме 10-Q могут свидетельствовать о том, что холдинг продолжил сокращать пакет акций Bank of America. Если это подтвердится, это будет девятый квартал продаж подряд.

По состоянию на 30 июня Berkshire владела 483,4 млн акций Bank of America, стоимость которых оценивалась в 24,7 млрд долларов. До начала продаж, 30 июня 2024 года, компания имела более 1 млрд акций стоимостью 41,1 млрд долларов. С тех пор количество бумаг в портфеле уменьшилось на 53,2%, без учета возможных операций в третьем квартале, тогда как цена акций банка повысилась на 28,3%.

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Основанием для предположения о дальнейших продажах стало сокращение на 372 млн долларов стоимости приобретения акций в категории «банки, страхование и финансы». Barron’s оценило возможный объем продаж в третьем квартале в 30–40 млн акций Bank of America. Во втором квартале Berkshire продала 30,2 млн таких бумаг.

Новый выпуск облигаций в иенах

Также Berkshire Hathaway сообщила о продаже облигаций в иенах на сумму более 182 млрд иен, или около 1,1 млрд долларов. Сроки погашения бумаг приходятся на период с 2029 по 2056 год, а годовые ставки составляют от 2,6% до 4,6%.

В апреле компания продала облигации в иенах на 272 млрд иен, или 1,7 млрд долларов. Berkshire использует средства от таких заимствований, чтобы защитить свои инвестиции в японские акции от валютных колебаний.

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