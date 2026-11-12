Акции производителя ИИ-чипов Cerebras выросли на 13% во внебиржевых торгах после публикации квартальной отчетности и объявления о сделке с Microsoft. Компания сообщила о выручке, превысившей ожидания рынка, и дала прогноз на четвертый квартал, сообщает CNBC.

Выручка превысила ожидания

Основная выручка Cerebras в третьем квартале составила $230,9 млн против $214,7 млн, которые ожидали опрошенные LSEG аналитики. По данным компании, показатель вырос на 70% со $135,7 млн. В то же время Cerebras отчиталась об убытке в 67 центов на акцию; CNBC отмечает, что сопоставление этого показателя с ожидаемым убытком в 14 центов в настоящее время не является очевидным.

Генеральный директор Cerebras Эндрю Фельдман заявил CNBC, что компания видит возможности в продаже оборудования из-за длительных сроков поставки и более высокой стоимости графических процессоров. Cerebras пытается конкурировать с Nvidia на рынке ИИ-чипов.

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Сделка с Microsoft и прогноз

По словам Фельдмана, Microsoft подписала соглашение с Cerebras в октябре, а первые доходы от него компания ожидает в первом квартале 2027 года. Cerebras также заключила соглашения с другими крупными облачными провайдерами — Amazon и Oracle.

На четвертый квартал Cerebras прогнозирует основную выручку в пределах $310–330 млн и валовую маржу 47–49%. Консенсус-прогноз LSEG предполагал выручку $271 млн и маржу 42,1%. Компания также ожидает, что ее выручка в 2027 году утроится — примерно до $2,85 млрд, тогда как опрошенные LSEG аналитики прогнозировали $2,92 млрд.

Несмотря на рост после отчета, с дебюта на Nasdaq в мае акции Cerebras потеряли около 47% стоимости.

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