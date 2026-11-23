Акции французской биотехнологической компании Abivax выросли на 10% в понедельник утром после того, как она отвергла обвинения шортселлера Scorpion Capital в отношении экспериментального препарата obefazimod. Ранее акции компании, котирующиеся в Париже, упали на 17% после публикации отчета Scorpion Capital, сообщает CNBC.

Заявления шортселлера

Scorpion Capital утверждает, что заказанные ею лабораторные тесты якобы свидетельствуют о том, что obefazimod может действовать через неспецифическое токсическое воздействие на клетки, а не через целевой биологический механизм, заявленный Abivax. Шортселлер также сообщил об обеспокоенности каталитической фототоксичностью — процессом, при котором поглощающая свет молекула запускает потенциально вредные химические реакции.

Scorpion Capital предположила возможную связь между свойствами препарата и случаями рака кожи, о которых сообщалось во время исследований третьей фазы. Кроме того, компания поставила под сомнение надежность научных исследований, на которых основывается разработка препарата.

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Ответ Abivax и испытания

После закрытия торгов Abivax заявила, что отчет Scorpion Capital содержит многочисленные фактически неточные и вводящие в заблуждение утверждения, предположения и выводы. Obefazimod — единственный препарат компании; в позднем клиническом исследовании он продемонстрировал пользу для пациентов с язвенным колитом.

Abivax планирует до конца года подать в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявку на одобрение препарата. Потенциальный выход obefazimod на американский рынок компания ожидает в 2027 году. Препарат также тестируется в исследовании средней стадии для лечения болезни Крона.

В июне инвесторы отреагировали на сообщения о случаях рака среди участников позднего исследования obefazimod для пациентов с язвенным колитом. Во второй части данных того же испытания Abivax заявила, что частота злокачественных новообразований соответствовала ожидаемым показателям.

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