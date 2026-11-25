Акции японского технологического конгломерата SoftBank Group в среду снизились на 10% на фоне распродажи азиатских технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторов встревожили возобновившиеся опасения относительно инвестиций в ИИ после ночного спада технологического сектора на Уолл-стрит, сообщает CNBC.

Падение японских производителей чипов

Наибольшие потери в Японии понесли компании, связанные с глобальной цепочкой поставок для ИИ. Производитель оборудования для тестирования микросхем Advantest, поставляющий продукцию Nvidia, подешевел на 12,26%.

Tokyo Electron, поставляющая оборудование для производства чипов партнеру Nvidia — TSMC, потеряла 10,9%. Производитель оборудования для инспекции полупроводников Lasertec снизился на 10,15%, акции Disco Corporation упали на 9,41%, а Renesas Electronics — на 10%.

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Снижение в Южной Корее

Распродажа также затронула технологические компании Южной Кореи. Акции Samsung Electronics и SK Hynix, ключевых поставщиков чипов высокоскоростной памяти для ускорителей ИИ, упали более чем на 7%.

Среди других компаний южнокорейского технологического сектора LG Innotek потеряла 6,15%, а LG Display — 4,09%. Снижение в Азии произошло после падения американских технологических акций: индекс Nasdaq Composite частично потерял прирост предыдущей сессии.

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