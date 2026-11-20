Акции японской SoftBank Group в пятницу упали на 16,16% на фоне масштабной распродажи технологических компаний в Азии после дебюта стартапа в сфере искусственного интеллекта Anthropic на Уолл-стрит. Об этом сообщает CNBC.

Инвесторы оценивают ставки на ИИ

SoftBank является одним из крупнейших инвесторов OpenAI — конкурента Anthropic. Японская компания в общей сложности вложила в разработчика ChatGPT 64,6 млрд долларов.

По данным CNBC, падение котировок SoftBank отражает обеспокоенность инвесторов значительными ставками компании на искусственный интеллект и, в частности, ее существенной экспозицией к OpenAI. Рынки оценивают, смогут ли крупные инвестиции в инфраструктуру ИИ обеспечить достаточную отдачу.

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Падение производителей чипов

Распродажа затронула и японских производителей полупроводников. Акции Tokyo Electron потеряли 7,19%, Lasertec — 6,75%, а Renesas Electronics — 6,71%. Накануне акции Nvidia в США снизились на 2,9%.

В Южной Корее акции поставщиков Nvidia SK Hynix и Samsung Electronics подешевели на 6% и 4,7% соответственно. Основной индекс фондового рынка страны Kospi снизился на 3,66%. Технологический индекс Nasdaq Composite в США накануне потерял более 2%.

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