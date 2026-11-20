Акции компании в сфере кибербезопасности Zscaler выросли на 20% на внебиржевых торгах в пятницу после сообщения Bloomberg о том, что CrowdStrike ведет переговоры о приобретении Zscaler. О реакции рынка сообщает CNBC.

Переговоры о приобретении

Bloomberg сообщил, что CrowdStrike обсуждает приобретение Zscaler. CrowdStrike отказалась комментировать эту информацию, а Zscaler не ответила на запрос CNBC о комментарии сразу после публикации.

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Реакция рынка

В блоке котировок CNBC для акций Zscaler указывался рост на 17,82%, или на 34,72 доллара. Акции CrowdStrike одновременно снижались на 10,11%, или на 23,20 доллара. Эти показатели были приведены в материале CNBC на момент его публикации.

CrowdStrike и ее конкуренты в последние месяцы совершили ряд приобретений, чтобы усилить свои предложения в сфере кибербезопасности в условиях развития искусственного интеллекта. CNBC отмечает, что такие сделки стали более активными в отрасли в последние месяцы.

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