В США акции класса B Berkshire Hathaway за неделю выросли более чем на 5%, тогда как индекс S&P 500 потерял почти 2,7%. Благодаря трём новым рекордным закрытиям бумаги класса B опередили бенчмарк на 5,8 процентного пункта с начала года, сообщает CNBC.

Переток капитала из технологических акций

Месяц назад бумаги Berkshire Hathaway отставали от S&P 500 на 13,6 процентного пункта с начала года. CNBC отмечает, что инвесторы переводили средства из дешевеющих технологических акций в традиционный конгломерат с относительно небольшим влиянием искусственного интеллекта. Инвесторы опасаются, что масштабные расходы на дата-центры могут не окупиться.

Две недели назад котировки Berkshire полностью отыграли примерно 15-процентное падение, зафиксированное в течение трёх месяцев после того, как Уоррен Баффетт объявил на собрании акционеров 2025 года о намерении покинуть пост генерального директора в конце того года. Теперь акции компании на 6% превышают рекордные уровни закрытия, достигнутые до этого заявления 3 мая 2025 года.

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Динамика инвестиций Berkshire

Стоимость пакета Berkshire Hathaway в Alphabet по состоянию на 30 июня составляла 37,8 млрд долларов и была третьей по величине позицией в портфеле акций. После снижения акций классов A и C примерно на 20% стоимость этой доли сократилась до 30,2 млрд долларов, а сама позиция опустилась на четвёртое место после Coca-Cola, оценённой в 38,3 млрд долларов.

Раскрытие Berkshire Hathaway информации о покупке дополнительных акций Sirius XM на 27 млн долларов, вероятно, способствовало дальнейшему росту бумаг компании спутникового радио. Berkshire приобрела более 924 тыс. акций по средней цене 29,10 доллара. В четверг акции Sirius XM достигли 52-недельного внутридневного максимума на уровне 33,76 доллара; с публикации квартальной отчётности они подорожали на 18,6%, а с начала года — на 62%.

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