Акции Nvidia на предпродажных торгах в США 12 ноября упали на 7,8% на фоне сообщений о том, что совет директоров решает, отстранить ли генерального директора Дженсена Хуанга. Как сообщает Channel NewsAsia, из-за этого рыночная стоимость производителя чипов могла опуститься ниже $4 трлн впервые с июля 2025 года.

Давление на сектор ИИ

Nvidia является одним из ключевых участников инфраструктуры искусственного интеллекта и финансирует проекты, связанные с использованием ее чипов. Такая модель привлекла внимание из-за опасений относительно циклического финансирования. По данным издания, акции компаний, связанных с ИИ, также находятся под давлением из-за беспокойства о финансировании отрасли и возможного ужесточения регулирования строительства дата-центров.

С тех пор как совет директоров в воскресенье объявил о расследовании отношений Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, Nvidia потеряла около $300 млрд рыночной стоимости. Сообщения о возможном отстранении руководителя компании на момент публикации оставались сообщениями, а не подтвержденным решением совета директоров.

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Динамика других компаний

Акции поддерживаемой Nvidia компании CoreWeave снизились на 6% после роста более чем на 27% в предыдущую сессию. Ниже торговались также IREN и Applied Digital, а бумаги Nebius потеряли 10,7% после публикации результатов за третий квартал.

Котировки Micron Technology уменьшились на 3,4%, Sandisk — на 5,1%, Western Digital — на 3,2%. Акции Lumentum, Coherent и Dell подешевели на 3,3–4,1%. В то же время бумаги конкурентов Nvidia — AMD и Broadcom — выросли на 1,7% и 0,8% соответственно. Рынки Японии и Южной Кореи завершили торги снижением почти на 0,7%, а технологические акции в Европе потеряли около 1%.

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