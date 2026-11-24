В США акции Nvidia во вторник упали почти на 8% на фоне вопросов американских законодателей о роли президента Дональда Трампа в возвращении Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Часть роста стоимости компании после объявления о восстановлении руководителя была утрачена в ходе нестабильных торгов, сообщает BBC News. При этом котировки оставались выше уровня закрытия торгов в пятницу, до сообщений о возвращении Хуанга.

Возвращение генерального директора

Совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности в понедельник, менее чем через две недели после его вынужденной отставки. Она произошла после появления сведений о внебрачных отношениях; одна из этих связей была с человеком, подозреваемым в шпионаже в пользу Китая.

Трамп заявил, что сыграл значительную роль в восстановлении 63-летнего руководителя. По его словам, он разговаривал с директорами Nvidia и убедил их вернуть Хуанга. Президент также сообщил CNBC, что члены совета просили заверений относительно угрозы национальной безопасности, которые им предоставили с учетом имеющейся у властей информации.

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Вопросы Конгресса и реакция рынка

Совет Nvidia заявил, что учел позиции представителей высших уровней правительства США и убежден: восстановление Хуанга не создает риска для национальной безопасности. Председатель совета Харви Джонс назвал это решение отвечающим интересам акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов компании.

На следующей неделе Хуанг должен выступить перед Конгрессом США, где его будут расспрашивать о связи с Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Элис Хуанг не является родственницей руководителя Nvidia. Министерство торговли США готовится внести в черный список Megaspeed — сингапурского клиента Nvidia, генеральным директором которого была Элис Хуанг. Китай отрицает обвинения в шпионаже.

Падение затронуло и других производителей микрочипов: акции AMD снизились более чем на 10%, также подешевели ценные бумаги Broadcom и Marvell Technology. Инвесторы оценивают риски возможного регулирования со стороны вновь избранных демократов, а также перспективы окупаемости масштабных инвестиций в искусственный интеллект. За последние шесть месяцев акции Nvidia потеряли почти 30% стоимости.

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