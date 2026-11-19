Акции Nvidia в Нью-Йорке 18 ноября снизились на 2,9%, несмотря на сильный квартальный отчет производителя чипов. Как сообщает Channel NewsAsia, падение котировок произошло на фоне общего снижения большинства американских, европейских и азиатских фондовых рынков.

Финансовые результаты Nvidia

Компания заявила, что ее выручка в третьем квартале удвоилась и превысила 115 млрд долларов США. Чистая прибыль составила 65,3 млрд долларов. Nvidia также повысила прогноз и ожидает роста выручки в следующем году на 75%.

Главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана отметила, что сильные результаты Nvidia дали руководству компании время, а для более широкого сегмента искусственного интеллекта подтвердили спрос на инфраструктуру. В то же время, по ее словам, дальнейшая динамика рынка будет все больше зависеть от способности компаний превращать этот спрос в устойчивую прибыль.

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Ожидания от IPO Anthropic

Инвесторы также готовились к первичному публичному размещению акций разработчика ИИ Anthropic, запланированному на 19 ноября. По данным издания, пятилетний стартап может привлечь от IPO не менее 65 млрд долларов США. Аналитики предположили, что часть участников рынка сокращала позиции в других активах, чтобы высвободить средства для покупки акций Anthropic.

На валютном рынке доллар продолжил укрепляться по отношению к основным валютам. Это связывали с ожиданиями, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки в следующем месяце и, возможно, еще раз в начале следующего года.

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