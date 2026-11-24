В США акции разработчика Claude, компании Anthropic, на предпродажных торгах во вторник, 24 ноября, упали ниже цены первичного размещения в 83 доллара. Бумаги теряли 5,8% и торговались по 82,59 доллара, сообщает Channel NewsAsia.

Падение после дебюта

Anthropic дебютировала на Nasdaq 19 ноября. На открытии торгов ее акции стоили 111,50 доллара, что на 34% превышало цену IPO. Полностью разводненная оценка компании тогда ненадолго превысила 2 трлн долларов.

После дебюта котировки оказались под влиянием более широкой распродажи технологических акций. На прошлой неделе индексы S&P 500 и Dow завершили торги на уровнях, подтвердивших коррекцию, а Nvidia зафиксировала крупнейшее недельное падение с 2008 года.

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Крупнейшее IPO

Компания привлекла 93,5 млрд долларов в рамках крупнейшего первичного публичного размещения в истории после того, как андеррайтеры воспользовались опционом на приобретение дополнительных акций. Это превысило результат листинга SpaceX, которая в июне привлекла 85,7 млрд долларов.

Как первую компанию в сфере передового искусственного интеллекта, ставшую публичной, Anthropic рассматривают в качестве индикатора ситуации в секторе. Падение ее акций усилило опасения относительно высоких оценок ИИ-компаний и значительных расходов на вычислительную инфраструктуру на фоне роста процентных ставок.

В то же время аналитическая компания Intropic, отслеживающая ребалансировку индексов, оценивает, что до конца года пассивные фонды могут приобрести до 30% предложенных акций. MSCI планирует включить Anthropic в свои глобальные стандартные индексы после закрытия торгов 30 ноября.

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