Акции американских компаний, связанных с искусственным интеллектом, в пятницу вновь существенно снизились. По данным Channel NewsAsia, которое сослалось на Reuters, инвесторы обеспокоились финансированием отрасли после сообщений о внезапной отставке генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Индекс Nasdaq-100 в ходе торгов снижался на 2,2%. Если бы такие потери сохранились до закрытия рынка, его рыночная стоимость могла бы сократиться почти на $870 млрд. Индекс Philadelphia SE Semiconductor терял 6%, что соответствовало потенциальному снижению рыночной стоимости компаний индекса более чем на $670 млрд.

Падение облачных компаний

Акции облачных компаний CoreWeave и Nebius Group, поддерживаемых Nvidia, подешевели на 10,8% и 12,1% соответственно. Как сообщило CNA, это продолжило их резкое падение накануне, когда Хуанг ушел в отставку на фоне раскрытия информации о его внебрачных отношениях.

Под руководством Хуанга Nvidia финансировала инфраструктуру, построенную вокруг ее чипов. Такая стратегия поддерживала спрос, однако одновременно вызвала вопросы о возможных циклических потоках финансирования между производителем чипов и его клиентами.

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Британский облачный провайдер Nscale, также поддерживаемый Nvidia, скорректировал проспект IPO. Компания заявила, что ожидает чистый убыток в размере $1,7 млрд за девять месяцев по 30 сентября, тогда как годом ранее он составлял $433,3 млн.

Снижение в технологическом секторе

Акции Advanced Micro Devices снизились на 10,2%, Broadcom — на 6,7%, Micron Technology — на 5,6%. Ценные бумаги Western Digital и Sandisk потеряли 7,7% и 9,3% соответственно. Производители фотонной продукции Lumentum и Coherent, а также производители ИИ-серверов Dell и HPE подешевели на 6,2–10,7%.

Котировки Oracle, Alphabet, Amazon.com и Microsoft снизились на 0,1–3,6%, тогда как акции Meta Platforms выросли на 1,3%. Nvidia должна опубликовать квартальную отчетность на следующей неделе, а лаборатория ИИ Anthropic ожидает дебюта на публичном рынке. Эти события могут повлиять на настроения инвесторов в отношении ИИ-сектора.

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