В США акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, продолжили падение на предрыночных торгах в среду. Инвесторы оценивали стремительный рост расходов на создание ИИ-инфраструктуры и возможную отдачу от этих вложений, сообщает Channel NewsAsia.

Рынок всё строже реагирует на результаты компаний этого сектора: инвесторы наказывают их за невыполнение ожиданий, тогда как превышение прогнозов и улучшение прогнозов уже не всегда поддерживают котировки. Одной из причин называют обеспокоенность крупными и растущими расходами на инфраструктуру, которые часто финансируются за счёт займов, а также неопределённость относительно прибыльности таких инвестиций.

Падение акций производителей серверов и чипов

Акции Dell Technologies снизились на 7,2%, хотя производитель серверов в третий раз в этом году повысил прогноз годовой выручки и прибыли и одобрил дополнительный выкуп акций на 25 млрд долларов. Старшая аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская отметила, что инвесторов больше беспокоят крупные и постоянно растущие расходы на развитие ИИ, поэтому сильные финансовые результаты и прогнозы уже не улучшают настроения на рынке.

Котировки HPE упали на 16,3% во вторник после повышения компанией прогноза годовой выручки. В среду её акции снизились на 5,2%, а бумаги Super Micro — на 3,6%. Акции производителя ИИ-полупроводников Ambarella, рыночная стоимость которого составляет 2 млрд долларов, потеряли 36% после прогноза выручки за четвёртый квартал ниже ожиданий аналитиков. Акции Nvidia снизились на 4,6%, продолжив падение на 6% накануне.

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Акции разработчика Claude Anthropic подешевели на 5,6% и торговались значительно ниже цены IPO в 83 доллара через несколько дней после дебюта компании на Nasdaq.

Давление из-за долгового финансирования дата-центров

Поставщики облачных вычислений для ИИ, сдающие в аренду специализированные вычислительные мощности, находятся под давлением с октября из-за опасений относительно долгов, которыми финансируется их быстрое расширение. Победа демократов на промежуточных выборах в этом месяце также усилила обеспокоенность инвесторов: они оценивают риск замедления развития дата-центров из-за более жёсткого регулирования ИИ и дополнительных препятствий для строительства.

Поддерживаемые Nvidia CoreWeave и Nebius Group потеряли примерно по 6%, а IREN, Applied Digital и Core Scientific — более 4%. Доходность облигаций CoreWeave с погашением в 2031 году поднялась почти до 18%, поскольку цены бумаг приблизились к рекордным минимумам. Одновременно выросла стоимость страхования от дефолта технологических компаний: пятилетние кредитно-дефолтные свопы Oracle, Alphabet, SpaceX и CoreWeave достигли рекордных значений. Акции Oracle, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Microsoft подешевели на 1,4–4,3%.

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