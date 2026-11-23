Акции ИИ-лаборатории Anthropic и производителя чипов Nvidia выросли на премаркете в США в понедельник после недели резкого падения технологических акций. По состоянию на 4:08 по восточному времени США бумаги Anthropic прибавили 3,58%, а Nvidia — 8,54%, по данным CNBC.

Торги после IPO Anthropic

Понедельник должен был стать для Anthropic третьим днем торгов после первичного публичного размещения акций, состоявшегося в четверг. В ходе IPO компания привлекла рекордные 93,5 млрд долларов, а также еще 26 млрд долларов от технологических гигантов, купивших акции по цене размещения.

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В день дебюта акции Anthropic выросли на 17%. В пятницу торги завершились падением бумаг на 8,5%.

Падение Nasdaq

За прошлую неделю индекс Nasdaq снизился на 10%. Это была худшая неделя для индекса с первых месяцев пандемии COVID-19 в 2020 году.

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