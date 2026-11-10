В Японии акции инвестиционного технологического гиганта SoftBank Group во вторник выросли на 12% на фоне широкого подъема котировок технологических компаний в Азии. Рынок отреагировал на восстановление на Уолл-стрит накануне, где возобновились покупки акций компаний полупроводникового сектора.

Рост производителей чипов

В Южной Корее акции производителя микросхем SK Hynix подорожали на 8,01%, Samsung Electronics — на 5,32%, а Samsung SDI — на 6,27%. В Японии, помимо SoftBank, выросли котировки производителя оборудования для тестирования чипов Advantest — на 5,41%.

Акции производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron, Lasertec и Disco прибавили 5,88%, 6,34% и 6,95% соответственно.

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Влияние американского рынка

Как сообщает CNBC, улучшению настроений инвесторов также способствовало резкое снижение цен на нефть. Подъем в Азии произошел после восстановления технологического сектора США, который на прошлой неделе пережил значительную распродажу.

Индекс Nasdaq Composite, в котором значительную долю занимают технологические компании, накануне вырос на 2,74%. Индекс S&P 500 прибавил 2,35%, показав лучший день с 8 апреля.

Причины предыдущего спада

Предыдущий спад глобальных технологических акций был связан с опасениями инвесторов, что масштабная победа демократов на промежуточных выборах в США может привести к более жестким ограничениям на развитие дата-центров. Инвесторы опасались, что такие ограничения могут повлиять на спрос на чипы и инфраструктуру для искусственного интеллекта.

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