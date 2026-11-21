«Аль-Ахли» победил «Аль-Наср» со счётом 3:1 в Джидде в перенесённом матче Саудовской профессиональной лиги. Криштиану Роналду открыл счёт уже на 15-й минуте, однако его команда потерпела поражение. Как сообщает The National, матч перенесли после того, как первоначально его отложили в октябре.

Гол и нереализованный пенальти Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» забил ударом с лёта в дальний угол после передачи Жуана Феликса. Этот мяч стал 986-м в карьере 41-летнего Роналду и десятым во всех турнирах за клуб в текущем сезоне.

Через четыре минуты после гола Роналду получил возможность оформить дубль: пенальти назначили после фола на Навафе Аль-Бушайли. Однако форвард попал в штангу. Это был его второй нереализованный пенальти в этом сезоне и первый случай в карьере, когда он не забил два пенальти подряд.

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«Аль-Ахли» забил трижды

В конце первого тайма бразильский полузащитник Галено сравнял счёт дальним ударом. На 71-й минуте английский нападающий Иван Тони реализовал пенальти и забил свой 14-й гол в сезоне. Через четыре минуты преимущество «Аль-Ахли» укрепил бразильский защитник Рожер Ибаньес.

После поражения «Аль-Наср» остался третьим в таблице, отставая на два очка от лидера «Аль-Хиляля», у которого есть матч в запасе. «Аль-Ахли» поднялся на четвёртую позицию и уступает «Аль-Насру» четыре очка.

Главный тренер «Аль-Насра» Анге Постекоглу заявил, что его команда хорошо начала матч и, по его мнению, заслуживала победы. Садио Мане пропустил игру с разрешения клуба, поскольку утром того дня его жена родила второго ребёнка.

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