Al Jazeera в программе «What Is Hidden Is Greater» показал редкие архивные кадры с Мухаммадом Дейфом и другими командирами военного крыла ХАМАС. Телеканал также опубликовал документы, которые, по его утверждению, касаются подготовки нападения 7 октября 2023 года, сообщает Jerusalem Post.

Кадры из туннелей

На одной из записей Дейф идет по туннелю в головном уборе и разговаривает с сопровождающими его людьми. Другие видео, как утверждается, демонстрируют встречи старших командиров ХАМАС в туннелях перед нападением, а также их совместную молитву под землей.

Среди лиц, которых в программе идентифицировали на видео, названы заместитель Дейфа Марван Исса, Мухаммад Синвар, Изз ад-Дин аль-Хаддад, Раад Саад, Ахмед Рандур и Рафаа Салама. В программе также показали Дейфа вместе с бывшими лидерами ХАМАС Яхьей Синваром и Исмаилом Ханией в мастерской по производству ракет.

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Документы о подготовке нападения

Al Jazeera также продемонстрировал запись разговора между Дейфом и Яхьей Синваром, который, по данным телеканала, состоялся после израильской операции «Страж стен» в 2021 году. В другом фрагменте Дейф находится в оперативном центре ХАМАС, рассматривает модели израильских танков и обсуждает боевой план с командирами бригад.

Один из документов датирован 5 октября 2023 года. Его представили как оперативный приказ, который Дейф якобы подписал после шестичасового совещания штаба. По версии Al Jazeera, в нем было указано, что нападение должно было начаться в 6:30. Еще один документ, связанный с заседанием внутреннего военного командования ХАМАС в феврале 2023 года, якобы фиксирует решение начать подготовку к атаке за несколько месяцев до ее осуществления.

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