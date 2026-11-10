Расследование Al Jazeera заявило, что израильские солдаты в гражданской одежде присоединялись к нападениям вооруженных групп израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По данным Anadolu Agency, расследование связало гибель 14 палестинцев с поселенцами, которые служили в армии или были замечены в военной форме во время нападений.

Солдаты в гражданской одежде

Как утверждает Al Jazeera, участие солдат в нападениях на палестинские деревни в гражданской одежде затрудняло их различение среди вооруженных поселенцев. Расследование также опубликовало изображения, на которых другой израильский солдат в гражданской одежде нападает на палестинских сборщиков оливок в провинции Наблус.

В одном из эпизодов расследование связало гибель палестинца в результате стрельбы на сельскохозяйственных угодьях в провинции Хеврон с солдатом в гражданской одежде. По данным Al Jazeera, этот человек был активистом групп израильских поселенцев и находился под санкциями США в 2024 году, однако позднее ограничения были сняты. Имя этого человека в материале не назвали.

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Подразделения Hagmar и нападения

Расследование также сосредоточилось на региональных оборонных подразделениях Hagmar израильской армии, в которые поселенцев привлекают в качестве резервистов. По его данным, с 2023 года численность этих подразделений выросла в шесть раз, а их роль изменилась с охраны поселений на прямую поддержку нападений на палестинские общины.

Ссылаясь на информированные источники, Al Jazeera отметила, что военная служба предоставляет поселенцам доступ к чувствительной информации о палестинцах, лицензированному оружию и регулярной военной подготовке. Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям зафиксировала 1369 нападений поселенцев в октябре. С октября 2023 года по июнь 2026 года она задокументировала 12 506 нападений, в результате которых погибли 52 палестинца и произошло 890 пожаров имущества и сельскохозяйственных угодий.

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