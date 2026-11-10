Перемещенные алавиты в Сирии заявили, что гуманитарная помощь ООН, предназначенная для пострадавших от насилия на побережье страны, якобы попадает к вооруженным группировкам, которые, по их словам, были причастны к нападениям на общину. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на несколько перемещенных семей.

Жалобы перемещенных семей

Собеседница издания, обозначенная как R., рассказала, что после перемещения из Латакии ее семья поселилась вместе с двумя другими семьями в двухкомнатной квартире в сельской местности провинции Хама. По ее словам, лидер общины посоветовал им зарегистрироваться в центре SARC, чтобы получить матрасы и одеяла.

Женщина утверждает, что в центре вооруженные группы и люди в форме сирийской Генеральной службы безопасности обвинили ее семью в связях с бывшим режимом и отказали в помощи. Она отрицала какую-либо причастность своей семьи к режиму Асада. По словам R., она и ее соседи видели, как их имена в списках получателей заменяли именами представителей местных группировок или родственников сотрудников SARC.

R. сообщила, что ее семья неоднократно жаловалась в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В агентстве заявили, что не располагают информацией о конкретных обращениях, но посоветовали сообщать о возможных нарушениях в Управление генерального инспектора UNHCR.

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Позиция UNHCR

Представитель UNHCR подчеркнул, что непродовольственная помощь в Сирии распределяется в соответствии с оцененными гуманитарными потребностями и установленными критериями, без разделения по религиозному, этническому или иному признаку. По его словам, помощь поступала различным общинам в Латакии и Тартусе, в частности внутренне перемещенным лицам, вернувшимся людям и семьям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

В агентстве также сообщили, что списки получателей проверяют на дублирование, а процесс распределения контролируют посредством выездов на места и обратной связи от получателей. Замечания, выявленные во время этих процедур, по утверждению UNHCR, дополнительно проверяют на соответствие гуманитарным принципам.

Свидетельства насилия

Другой собеседник издания, обозначенный как T., заявил, что был ранен в ногу, когда бежал во время нападений в Джабле, Латакия. Он также утверждает, что гуманитарную помощь, которую привозили в его район, после отъезда делегаций забирали те же группировки, которые нападали на местных жителей. По его словам, его дядя погиб, когда пытался получить помощь в городе.

В марте 2025 года во время массовых убийств в прибрежных районах Сирии погибли около 1400 человек, преимущественно гражданские алавиты. Следственная группа ООН пришла к выводу, что военные преступления, вероятно, совершали представители сил переходного правительства и другие стороны.

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