Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, находясь на Филиппинах, извинился за частный разговор с министром по вопросам изменения климата Крисом Боуэном, который был записан включённым микрофоном перед встречей на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция. Извинения он принёс в воскресенье во время визита на австралийский военный корабль HMAS Stalwart, сообщает The Guardian.

Разговор перед встречей

Перед встречей с представителями бизнеса в Анталье Албанезе и Боуэн обсуждали, в каком кармане лучше носить мобильный телефон. Премьер сказал министру, что телефон стоит держать подальше от сердца, поскольку он может влиять на сердечный ритм.

Боуэн пошутил о возможной радиоактивности устройства, а позднее сказал, что больше беспокоится о том, чтобы не класть телефон в карман брюк. В ответ Албанезе употребил вульгарное слово, обозначающее мужской половой орган, а Боуэн согласился, что это может быть важнее сердца.

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Реакция политиков

Албанезе назвал диалог легкомысленной шуткой между двумя друзьями и заявил, что никто не пострадал, а разговор не содержал критики в чей-либо адрес. Ранее представитель премьера также охарактеризовал запись как шутку в перерыве между встречами.

Представитель оппозиционной Коалиции Джеймс Патерсон раскритиковал высказывания, заявив, что такой разговор может навредить восприятию Австралии на международной арене. Министр занятости Аманда Ришворт отвергла эти обвинения, подчеркнув, что речь шла о частной шутке между встречами и что есть более важные вопросы для обсуждения.

Албанезе находится на Филиппинах для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и дипломатических встречах, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В воскресенье он также должен был провести двусторонние переговоры с президентом Филиппин Фердинандом «Бонгбонгом» Маркосом-младшим.

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