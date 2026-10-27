Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе пообещал быстрый ответ правительства на угрозы безопасности парламентариев и сотрудников их офисов. Среди вариантов, которые рассматривают власти, — тревожные кнопки в избирательных офисах депутатов, с помощью которых можно будет сообщать правоохранительным органам об инцидентах.

Как сообщает The Guardian, Албанезе выступил с заявлением на заседании парламентской фракции Лейбористской партии. Он сказал, что депутаты слишком долго были вынуждены мириться с угрозами, а правительство должно сделать больше для их защиты и безопасности их сотрудников.

Меры безопасности для офисов и домов

По данным издания, правительство рассматривает ряд возможных изменений: усиление защиты избирательных офисов, улучшение коммуникации с федеральной полицией, а также ресурсы для безопасности частных домов депутатов — в частности камеры видеонаблюдения и освещение. Лейбористы также планируют ускорить пересмотр безопасности на рабочих местах Содружества, а рекомендации по защите и безопасности должны подготовить в ближайшее время.

Министр внутренних дел Тони Берк сообщил однопартийцам, что правительство также изучает вопрос безопасности на избирательных участках во время выборов. Лидер оппозиции Ангус Тейлор сказал депутатам Коалиции, что продолжаются разговоры с правительством о личной безопасности, однако конкретных предложений не назвал.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление Фатимы Пейман

Вопросы безопасности стали активнее обсуждаться после предполагаемого нападения на депутата округа Инди Хелен Хейнс на прошлой неделе. Парламентарии из разных политических сил заявляли о необходимости дополнительной защиты офисов на фоне угроз и насилия в отношении их сотрудников. Они также сообщали об оскорблениях и угрозах, в том числе угрозах убийством и изнасилованием, в интернете и за его пределами.

Сенатор Фатима Пейман, которая вышла из Лейбористской партии в 2024 году и стала независимым депутатом, раскритиковала бывших однопартийцев из-за нехватки персонала в своем офисе. По ее словам, ее сотрудники истощены. Согласно внутреннему документу, представленному на слушании в Сенате, у Пейман нет ни одного советника, тогда как 16 независимых депутатов и сенаторов в совокупности имеют 30 советников.

Пейман также заявила, что после выхода из Лейбористской партии количество угроз убийством и ненавистнических комментариев значительно возросло. Она рассказала, что в прошлом году руководитель ее офиса открыл почтовое отправление с человеческими фекалиями, после чего на место вызвали специалистов по биобезопасности.

Читай нас в