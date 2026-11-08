Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что продажа казарм Виктория в Сиднее отменена, а комплекс в районе Паддингтон останется в государственной собственности. Решение было принято после масштабной критики планов продать исторический объект, сообщает ABC News Australia.

Четыре объекта передадут Департаменту финансов

Казармы Виктория в Сиднее вместе с казармами Виктория в Мельбурне, фортом Квинсклифф и базой RAAF Williams Point Cook будут переданы из оборонного ведомства в Департамент финансов. Албаниз заявил, что сиднейский комплекс занимает особое место в истории страны и останется в государственной собственности.

По словам премьер-министра, программа должна создать возможности для открытия исторических оборонных объектов и зданий для общественности и чествования национальной истории.

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Планы продажи вызвали политическую критику

Сиднейские казармы Виктория, история которых насчитывает 166 лет, вошли в число 67 оборонных объектов, запланированных к продаже после независимого аудита недвижимости в феврале. Программа продажи должна была привлечь для правительства 1,8 млрд долларов.

Инициативу критиковали Коалиция, «Зелёные», независимые депутаты и партия One Nation. Бывший премьер-министр Джон Говард, присоединившийся к протесту против продажи, обвинил правительство в безразличии к национальной и военной истории.

Министр обороны Ричард Марлз заявил, что персонал переведут с этих объектов, а территории откроют для посетителей. Министр финансов Кэти Галлагер отметила, что историческое наследие каждого из четырёх объектов защищено законом, а государственная собственность должна способствовать его сохранению для будущих поколений.

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