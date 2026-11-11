Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе на саммите лидеров COP31 в Анталье, Турция, заявил, что конференция ООН по изменению климата должна обеспечить практические результаты. Турция принимает COP31, в то время как Австралия председательствует в переговорном процессе, сообщает Anadolu Agency.

Инвестиции и чистая энергетика

По словам Албанезе, сотрудничество государств должно способствовать инвестициям в технологии чистой энергетики, ускорению электрификации, более активным действиям в отношении океанов и привлечению климатического финансирования для стран, которые больше всего в нем нуждаются. Он подчеркнул необходимость обеспечить будущее с чистой, надежной и доступной энергией и одновременно сильными экономиками.

Австралийский премьер отметил, что до Парижского соглашения мир двигался к потеплению примерно на четыре градуса. Нынешние оценки, по его словам, указывают на траекторию около 2,6 градуса, тогда как глобальная цель составляет 1,5 градуса. Албанезе признал, что этот порог, вероятно, будет превышен, однако подчеркнул значение каждой доли градуса потепления, которого удастся избежать.

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Поддержка стран Тихого океана

Отдельно Албанезе обратил внимание на климатические вызовы для государств Тихоокеанского региона. Он заявил, что наиболее уязвимым странам необходим капитал, и напомнил о создании в прошлом году совместно с другими тихоокеанскими странами Pacific Resilience Facility — регионального механизма климатического финансирования под руководством государств Тихого океана.

Перед выступлением Албанезе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал создать новый Climate Justice Compact, основанный на общей ответственности. Австралийский премьер также заявил, что Парижское соглашение изменило направление глобальных финансовых потоков в сторону более чистой энергетики, и призвал превращать климатические обязательства в конкретные действия.

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