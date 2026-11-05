Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время встречи глав правительств Содружества наций в Антигуа и Барбуде не достиг договоренности с британской стороной об ужесточении правил для путешественников из Великобритании. Австралийское правительство стремится сократить чистую зарубежную миграцию и связывает почти двукратный рост числа британских бэкпекеров со значительным давлением, сообщает ABC News Australia.

Албаниз стремится изменить положения соглашения о свободной торговле, заключенного при правительстве Скотта Моррисона. Оно освободило британских путешественников от требования работать в региональных и сельских районах Австралии. Премьер назвал переговоры с британской стороной «очень конструктивными» и заявил, что чиновники продолжат изучать возможные варианты.

В сообщениях по итогам встречи конкретные договоренности по этому вопросу не указаны. В британском сообщении упоминалась лишь важность обеспечения возможностей для молодых людей дома и за рубежом, тогда как в австралийском релизе эта тема не затрагивалась.

Повышение ставок

Поездка Албаниза совпала с пятым с начала года повышением процентных ставок Резервным банком Австралии. Ставки достигли самого высокого уровня за 18 лет. Премьер-министр отвечал на вопросы об экономической ситуации во время пребывания за рубежом и заявил, что взаимодействие с международным сообществом является частью укрепления австралийской экономики.

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Глава Резервного банка Мишель Буллок заявила, что решение о повышении ставки связано с внутренним давлением на производственные возможности экономики. Она также отметила, что нефтяной шок из-за войны на Ближнем Востоке был одним из факторов инфляции.

Казначей Джим Чалмерс сталкивается с призывами сократить государственные расходы в преддверии обновления среднегодовых экономических и бюджетных прогнозов. Министр финансов Кэти Галлагер заявила, что правительство ищет возможности для экономии во всех сферах.

Иск по законам о социальных сетях

В Канберре Высокий суд начал рассмотрение иска Reddit и правозащитной группы Digital Freedom Project против правительственных законов о социальных сетях. Истцы утверждают, что ограничения неконституционны, поскольку исключают молодежь из гражданского участия.

С момента вступления законов в силу в декабре было заблокировано почти 5 млн учетных записей в социальных сетях. На следующей неделе Сенат должен начать расследование правительственных законов о цифровой обязанности заботиться о безопасности пользователей.

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