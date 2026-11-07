Филиппинская теннисистка Александра Эала обыграла гречанку Марию Саккари в полуфинале турнира WTA 500 в Гонконге, Китай. Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Победа вывела Эалу в финал соревнований, сообщает Interia Sport.

Ход матча

Саккари неудачно начала первую партию, не набрав ни одного очка в двух стартовых геймах. Позже греческая теннисистка выровняла ход игры, однако в концовке сета эффективнее была Эала, выигравшая его со счётом 7:5.

Во второй партии Саккари повела 3:0. При счёте 5:3 Эала имела два брейк-пойнта, но не реализовала их. Гречанка воспользовалась второй возможностью завершить сет и сравняла счёт в матче — 6:3.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В решающем сете Эала выиграла три первых гейма и позднее повела 4:1. Саккари сумела отыграться до 4:4, однако в концовке филиппинская спортсменка выиграла два следующих гейма и завершила матч.

Соперница в финале

Эала, посеянная на турнире под вторым номером, в финале сыграет против Клэр Лю. В другом полуфинале Лю победила квалифаерку Александру Шубладзе.

Саккари имела четвёртый номер посева в Гонконге. До полуфинала она дошла после побед над Кэрол Янг Су Ли, Майей Джойнт и Александрой Саснович.

Читай нас в