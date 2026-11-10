Чешский астронавт Алеш Свобода завершил базовую подготовку резервного корпуса астронавтов Европейского космического агентства и готовится к миссии на Международную космическую станцию. Подготовка дала ему общие знания, необходимые для работы на МКС, сообщает Radio Prague.

Опыт военного лётчика

В отборе Свободы участвовал бельгийский астронавт Франк де Винне — ветеран двух космических миссий и бывший руководитель Европейского центра астронавтов. Сейчас он является менеджером программ ESA по МКС и Terrae Novae.

По словам де Винне, опыт Свободы в качестве военного лётчика стал преимуществом. Космический полёт требует умения работать со сложным оборудованием, быстро обрабатывать информацию и соблюдать процедуры под давлением.

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В то же время де Винне подчеркнул, что опыт пилота не является обязательным условием для отбора. ESA также набирает учёных и врачей, имеющих практический опыт в своих сферах. Среди важных качеств кандидатов он назвал профессиональные достижения, амбиции, способность учиться и работать в команде.

Подготовка к миссии

Следующим этапом для Свободы должна стать специализированная подготовка к конкретной миссии. Она предусматривает изучение запланированных экспериментов, подготовку к полёту на определённом космическом корабле и уточнение роли астронавта на борту.

Де Винне посоветовал Свободе сосредоточиться на тренировках и будущей миссии, несмотря на общественный интерес и запросы на интервью. Он также подчеркнул, что космические полёты обеспечиваются большой командой учёных, инженеров, техников и других специалистов, а астронавт представляет их общую работу в космосе.

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