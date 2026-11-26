Вакцинный альянс Gavi заключил соглашение о предварительной закупке до 1,5 млн доз кандидатной вакцины против Эболы Бундибугио. Дозы могут стать доступными для пострадавшего населения при условии успешного завершения клинических испытаний препарата и получения необходимых регуляторных разрешений.

Как сообщает Health Policy Watch, соглашение на этой неделе подписали Gavi, Институт сыворотки Индии и Serum Life Sciences. Речь идет о препарате ChAdOx1 BDBV, разработанном Оксфордским университетом и Институтом сыворотки Индии.

Клинические испытания

Всемирная организация здравоохранения одобрила ChAdOx1 BDBV для клинических испытаний II/III фаз во время нынешней вспышки. Вместе с ним ВОЗ рекомендовала для тестирования еще одну кандидатную вакцину — mRNA-1469 компании Moderna.

Исследование предусматривает стратегию кольцевой вакцинации: прививки должны получить люди, контактировавшие с пациентами, заболевшими Эболой Бундибугио или умершими от нее. Результаты испытаний ожидаются в начале 2027 года.

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По данным издания, вспышка сосредоточена в провинции Итури в Демократической Республике Конго. С начала вспышки заразились более 12 тысяч человек, более 5,9 тысячи умерли.

Финансирование и производство

Закупка будет профинансирована из Фонда первого реагирования Gavi, созданного во время вспышки mpox для финансирования противодействия вспышкам и пандемиям. Фонд поддержали США, Япония, Италия, Германия, Норвегия и Франция.

Институт сыворотки Индии уже произвел субстанцию для более чем 500 тысяч доз кандидатной вакцины. Это должно ускорить доступ к препарату в случае положительных результатов испытаний, регуляторного одобрения и рекомендации ВОЗ.

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