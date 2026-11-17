Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 6:2 в стартовом матче итогового турнира сезона ATP Finals в Турине. Поединок продолжался чуть более часа, а победная серия Алькараса достигла 10 матчей, сообщает Sky Sports.

Преимущество Алькараса с начала матча

Третья ракетка мира повел 4:0 в первом сете и уверенно выиграл партию. Алькарас выиграл 93% розыгрышей на первой подаче и все розыгрыши на второй подаче на протяжении стартового сета.

Для Тиафо, занимающего восьмое место в мировом рейтинге, это был дебютный матч на ATP Finals. Во втором сете американец имел три брейк-пойнта при счете 2:3, но не воспользовался ими. После этого Алькарас удержал подачу, сделал еще один брейк и довел матч до победы.

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Борьба за третий титул подряд

Алькарас стремится выиграть третий турнир подряд после титулов в Вене и Париже. Также он впервые пытается завоевать трофей на итоговом турнире сезона: в прошлом году испанец проиграл финал в Турине Яннику Синнеру.

После почти пятимесячной паузы из-за травмы запястья Алькарас вернулся в тур на US Open и с тех пор выиграл три титула. Теннисист заявил, что в конце сезона чувствует себя лучше всего в своей карьере и обладает большим запасом энергии и амбиций.

В другом матче группы Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли — 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником Медведева в среду станет Алькарас, тогда как Коболли сыграет против Тиафо.

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