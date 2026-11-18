Регулярное употребление алкоголя примерно на 50% снизило эффективность иммунотерапии рака антителами против PD-1 в мышиных моделях рака лёгких и мочевого пузыря. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Signaling.

Результаты опытов на мышах

Исследователи давали мышам умеренные и высокие дозы этанола, которые, по оценке авторов, соответствуют трём–шести алкогольным напиткам в день для человека. Животные одновременно получали антитела против PD-1 — разновидность терапии ингибиторами иммунных контрольных точек.

Алкоголь не только ослаблял действие лечения, но и повышал риск рецидива опухоли. Исследователи связали этот эффект с подавлением Т-клеток, проникающих в опухоль, и Т-клеток иммунной памяти. Одновременно усиливалась активность других Т-клеток с рецептором TIGIT, который подавляет иммунный ответ.

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Возможное направление дальнейших исследований

У грызунов антитела против TIGIT в сочетании с терапией анти-PD-1 восстановили эффективность лечения. Этот результат был получен только в мышиных моделях, поэтому требует дальнейшего изучения.

Данные когорты пациентов

Учёные также ретроспективно проанализировали данные пациентов с раком кожи, лёгких, мочевого пузыря, головы и шеи. Люди, сообщившие об употреблении восьми или более алкогольных напитков в неделю, имели худшие показатели выживаемости после начала терапии ингибиторами иммунных контрольных точек.

Авторы отметили, что внесение данных об употреблении алкоголя в онкологические базы данных может помочь оценить его влияние и на другие виды противораковой терапии.

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