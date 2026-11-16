В Мадриде, Испания, исследователи проанализировали данные 67 взрослых с преддиабетом и выяснили: у мужчин, сообщивших об употреблении алкоголя, относительная численность кишечной бактерии Akkermansia muciniphila была выше, чем у тех, кто употреблял мало алкоголя или не употреблял его вовсе. У женщин статистически значимой связи между категорией потребления алкоголя и этой бактерией не зафиксировали, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В работе приняли участие 37 женщин и 30 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Средний возраст участников составлял около 55 лет, а средний индекс массы тела превышал 27 кг/м². Все они имели преддиабет, не получали лечения гипергликемии, не имели тяжелых заболеваний и не принимали другие пищевые добавки.

Участники трижды, с интервалом в шесть недель, заполняли трехдневные дневники питания и потребления алкоголя. Их разделили на тех, кто употреблял мало алкоголя или не употреблял его вовсе, потребителей пива и потребителей вина или крепких напитков. В группу пива также включили людей, пивших безалкогольное пиво. Авторы анализировали отдельные группы кишечных бактерий, а не весь микробиом.

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Различия между мужчинами и женщинами

Мужчины с низким или нулевым потреблением алкоголя пропорционально употребляли меньше фруктов, чем участники из групп пива и вина или крепких напитков. Мужчины, выбиравшие вино или крепкий алкоголь, также ели меньше мяса и больше рыбы по сравнению с потребителями пива. Среди женщин те, кто не употреблял алкоголь, потребляли меньше сахара, чем участницы других групп.

В целом приверженность средиземноморской диете существенно не различалась между группами. В то же время у женщин самый высокий уровень приверженности такому рациону выявили среди тех, кто не пил алкоголь, а у мужчин — наоборот, самый низкий.

Авторы подчеркивают, что это наблюдательное исследование не доказывает, что алкоголь улучшает состояние кишечника или предотвращает диабет. Выводы ограничены небольшой выборкой, в частности лишь восемью мужчинами в группе тех, кто употреблял мало алкоголя или не употреблял его вовсе, самооценкой рациона и потребления алкоголя, а также набором участников в одном регионе Испании.

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