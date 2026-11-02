Алжир начал вторую операцию по удалению радиоактивных отходов на территории бывшего французского ядерного полигона в Сахаре. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает Anadolu Agency. Работы проводят в испытательном туннеле «Берил E2» в районе Ин-Эккер южной провинции Таманрассет.

Работы под контролем Минобороны

Алжирские команды работают под надзором Министерства обороны страны и в координации с национальным агентством, ответственным за реабилитацию бывших французских ядерных испытательных площадок.

Операция предусматривает выявление участков с радиоактивным загрязнением, сбор ядерных отходов и их хранение в специально предназначенных бетонных контейнерах. В Минобороны заявили, что работы будут выполняться в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности.

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Претензии к Франции

Алжирское оборонное ведомство обвинило Францию в уклонении от ответственности и отказе предоставить архивы и карты мест захоронения ядерных отходов. По заявлению министерства, остаточное загрязнение до сих пор препятствует развитию в Ин-Эккере и Реггане, расположенном в юго-западной провинции Адрар.

По данным Алжирской пресс-службы, первую частичную операцию по очистке страна начала 14 февраля на объекте Таурирт-Тан-Афелла в районе Ин-Эккер. Франция провела первое ядерное испытание возле Реггана 13 февраля 1960 года, когда Алжир находился под французским колониальным правлением.

Всего в 1960–1966 годах Франция провела в алжирской Сахаре 17 ядерных испытаний, в том числе в течение четырех лет после обретения Алжиром независимости в 1962 году.

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