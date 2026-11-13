Алжирские военные во время учений Mediterranean Falcon 2026 недалеко от западного города Оран запустили ракету по морской цели. Министерство национальной обороны Алжира заявило, что цель была уничтожена «с большой точностью». На видео, опубликованном ведомством, виден запуск с мобильной береговой установки.

Как сообщает South China Morning Post, Минобороны Алжира официально не идентифицировало ракету. В то же время ракета и колесная пусковая установка с тремя прямоугольными транспортно-пусковыми контейнерами на кадрах похожи на китайскую систему CM-302 — экспортный вариант семейства противокорабельных ракет YJ-12.

Учения близ Орана

За маневрами наблюдал глава алжирских военных генерал Саид Шенгриха. Учения были частью программы боевой подготовки вооруженных сил Алжира на 2026–2027 годы.

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Сообщения о приобретении Алжиром CM-302 появлялись с 2021 года. В следующем году были опубликованы фотографии замаскированных машин, которые, вероятно, перевозили китайский береговой комплекс. Международный институт стратегических исследований в изданиях The Military Balance за 2024 и 2026 годы указывал CM-302, также обозначаемую как YJ-12E, среди береговых ракет Алжира.

Заявленные характеристики CM-302

CM-302 разработала китайская государственная корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation. Систему представили на авиасалоне в Чжухае в 2016 году. По данным китайского государственного агентства Xinhua, заявленная дальность ракеты составляет 290 км, а масса боевой части превышает 250 кг.

Сверхзвуковая скорость и способность ракеты лететь на малой высоте над морем, согласно описанию производителя, должны сокращать время, доступное кораблям для ее обнаружения и перехвата. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Китай пришлось 27% импорта Алжиром основных вооружений в 2021–2025 годах. Крупнейшим поставщиком была Россия с долей 39%.

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