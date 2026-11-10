Amazon представила Ring Rover Cam для патрулирования бизнеса — The Verge

Amazon представила Ring Rover Cam — мобильную камеру безопасности на колесах для предприятий, которым необходимо патрулировать большие помещения без установки стационарных камер. Устройство стало частью нового бренда Ring Robotics, ориентированного на более активные средства безопасности, а не только на мониторинг.

Патрулирование и проверка тревог

Робот передвигается на двух больших колесах, позволяющих преодолевать небольшие препятствия и неровности. Его можно вручную отправить в конкретную комнату или точку на заранее запрограммированном маршруте патрулирования. Rover Cam также может самостоятельно направляться туда, где сработала тревога другого устройства Ring.

Во время движения камера непрерывно транслирует и записывает видео, а после прибытия робот выполняет 360-градусное сканирование помещения. Как сообщает The Verge, модель создана на основе домашнего робота Astro, которого Amazon впервые представила в 2021 году.

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4K-камера и автономность

Rover Cam получила выдвижную перископическую камеру с разрешением 4K. При программировании маршрута можно установить высоту, на которую камера будет подниматься или опускаться, чтобы осматривать пространство над прилавками, стеллажами и другими препятствиями.

Вместо держателя для напитков, который был у Astro, робот оснащен стационарной башней с сиреной и мигающим красным светом. Она также проецирует синее световое кольцо на потолок, чтобы устройство было легче найти в большом помещении, в том числе на складе. Экран отображает служебные сообщения, включая уведомления о записи видео; микрофон и динамики используются для двусторонней связи.

По оценке Amazon, заряда батареи будет хватать примерно на 30 минут работы и патрулирование площади около 5 тысяч квадратных футов. Робот работает только на одном этаже: для многоуровневых объектов потребуется несколько устройств или сочетание с Ring Drone Cam. Ring Rover Cam уже доступна для предзаказа за $999,99, а поставки должны начаться 16 декабря.

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