Amazon заявила, что приобретет технологию ИИ-стартапа Decart и привлечет к работе его основателей и других сотрудников, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. В Amazon перейдут основатели Decart, в частности генеральный директор Дин Лейтерсдорф, а также команда исследователей и инженеров.

Условия сделки

Amazon не раскрыла финансовые условия договоренности. Обе компании также не предоставили Reuters комментариев относительно стоимости сделки. В то же время Bloomberg со ссылкой на знакомого с вопросом человека сообщил, что ее стоимость составит около 7,5 млрд долларов.

Завершение сделки зависит от стандартных условий закрытия, в частности от получения регуляторных разрешений. По данным PitchBook, последняя оценка Decart составляла почти 4 млрд долларов. Названная Bloomberg сумма превышает эту оценку.

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Технология Decart

Decart была основана в 2023 году. Ее программный движок Decart Optimization Stack помогает компаниям быстрее запускать ИИ-системы и проще переключаться между чипами разных производителей, в частности Nvidia, Amazon и Google.

Amazon сообщила, что сотрудничает с Decart с 2025 года для обеспечения высокой производительности своих чипов Trainium. Компания планирует использовать технологию стартапа для оптимизации инференса и собственных чипов, чтобы клиенты могли быстрее и дешевле обучать и запускать ИИ-модели.

В мае Decart привлекла 300 млн долларов в раунде финансирования, который возглавила Radical Ventures; новым инвестором тогда стала Nvidia. Bloomberg в сентябре также сообщал, что Anthropic рассматривала возможность приобретения Decart, но отказалась от сделки после проверки.

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