Amazon заявила, что ИИ-агенты обнаружили уязвимость нулевого дня в программе с открытым исходным кодом для медицинской визуализации, работавшей на сервере университета в Восточной Азии. По данным Ars Technica, примерно за 11 минут агенты перешли от анализа API приложения к возможности произвольно записывать файлы на сервере.

Агенты работали через Cairn — открытый фреймворк для автономного тестирования на проникновение. По оценке Amazon, операторы предоставили им список IP-адресов и задачу получить доступ к командной оболочке сервера. Запросы отправлялись на упрощенном китайском языке, а модель была настроена на китайское стандартное время.

Уязвимость в медицинском приложении

Агенты определили фреймворк приложения, проанализировали его API и обнаружили конечную точку для загрузки файлов с параметром имени файла. Проверка показала, что этот параметр был уязвим к обходу каталогов, что позволяло записывать файлы в произвольные места на сервере.

В другом сеансе агенты использовали ту же проблему, чтобы разместить в системе Python-код для обратного соединения. После запуска нового процесса Python через API для обучения они установили обратную оболочку с правами root, получив полный контроль над системой.

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Оценка Amazon и предыдущие атаки

На момент обнаружения, по данным Amazon, у уязвимости не было исправления, уведомления о безопасности или упоминаний в базах данных уязвимостей. Amazon Threat Intelligence с высокой уверенностью оценила ее как уязвимость нулевого дня.

Не все попытки агентов были успешными. Более 16 часов они пытались атаковать сервер Redis, в том числе через механизмы репликации, обход песочницы сценариев и инъекцию Log4Shell, но не добились успеха. В другой операции агенты более шести часов атаковали университетский GPU-сервер: они собрали 80 настоящих имен пользователей и проверили их в 30 тысячах комбинаций учетных данных, однако доступа также не получили.

Ранее Palo Alto Networks сообщала, что Cairn применили в 25 автономных операциях против как минимум 19 организаций из полупроводникового, оборонного секторов и гражданского общества. По данным компании, как минимум 10 организаций были скомпрометированы: агенты получали учетные данные, выгружали персональные данные, создавали постоянные учетные записи администраторов и изменяли документ для голосования по отраслевым стандартам.

Amazon отметила, что такие инструменты сокращают время, доступное защитникам для реагирования, поскольку автоматизированная система может выявить и использовать уязвимость быстрее, чем специалисты центра кибербезопасности вручную обработают оповещения.

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