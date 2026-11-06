Amazon в США начала поэтапно запускать функцию текстовых покупок через ИИ-помощника Alexa for Shopping. Сначала она будет доступна небольшой группе приглашённых пользователей, а более широкое внедрение компания планирует в ближайшие недели.

Поиск товаров в текстовом чате

По данным Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, пользователи смогут с помощью текстовых сообщений искать и сравнивать товары. Функция также позволит отслеживать предложения и снижение цен. Amazon заявила, что Alexa for Shopping сможет оформлять покупки от имени пользователя.

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Споры вокруг ИИ-агентов

Запуск происходит после того, как Amazon заблокировала доступ к своему маркетплейсу для ИИ-агента для покупок Muse компании Meta. Компания заявила, что инструмент, вероятно, получал доступ к её интернет-магазину без разрешения и хранил учётные данные клиентов.

Также в марте Amazon добилась судебного запрета в отношении агента Comet компании Perplexity. В августе апелляционный суд США отменил это решение, а рассмотрение дела продолжается.

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