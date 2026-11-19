Amazon запустила в сервисе AWS Marketplace набор ИИ-агентов для поиска, оценки и приобретения программного обеспечения и услуг для бизнеса. Компании могут устанавливать для агентов бюджет, определять разрешённые категории продуктов и правила, по которым отдельные покупки будут передаваться человеку на согласование, сообщает Fortune.

Поиск, проверка и покупка

Обновление AWS Marketplace охватывает различные этапы закупки: от поиска продуктов и проверки условий контрактов до оценки безопасности поставщика, оформления покупки и настройки поддерживаемого программного обеспечения. По словам вице-президента AWS Marketplace и Partner Services Мэтта Янчишина, покупатели всё чаще не ищут продукты по ключевым словам, а описывают задачу, которую хотят выполнить, и нужные функции программного обеспечения.

ИИ-агент может превратить краткий запрос в перечень требований и предложить сочетание программ и услуг для проекта. После выбора продукта пользователи также могут спросить ассистента во время оформления заказа о цене, условиях лицензии и необходимости заказа на закупку.

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Границы автономности определяет покупатель

В качестве примера Янчишин привёл разработку корпоративного сайта, для которого агент может подобрать внешний сервис авторизации, например Okta. По его словам, агент может начать бесплатное тестирование или оплатить месяц использования по модели оплаты по факту использования, чтобы создать рабочий прототип.

AWS также добавляет в Marketplace категорию данных, поскольку ИИ-агенты всё чаще используют их в работе. Например, агент, оценивающий потенциальную инвестицию в стартап, может получить из Crunchbase данные о финансировании.

Агенты могут самостоятельно совершать покупки только в рамках категорий и правил, определённых компанией. Они также могут анализировать документы поставщика, в том числе отчёты SOC 2, в которых независимый аудитор оценивает средства контроля безопасности компании, и приводить конкретные фрагменты документов в подтверждение выводов. Вице-президент Vanta Билл Фицджеральд ожидает, что агенты будут автономно обрабатывать небольшие массовые закупки, тогда как в крупных сделках человек по-прежнему будет участвовать в согласовании.

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