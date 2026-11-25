Amazon запустит сервис для покупки автомобилей в Великобритании в начале 2027 года — Channel NewsAsia
Amazon объявила о запуске сервиса Amazon Autos в Великобритании в начале 2027 года. Это станет первым расширением онлайн-площадки для покупки автомобилей за пределы США, сообщает Channel NewsAsia.
Автомобили Hyundai и Vertu Motors
Одним из первых партнеров платформы станет Hyundai. Компания будет предлагать новые и подержанные электромобили, гибридные и бензиновые автомобили, в частности модели IONIQ 3, IONIQ 5, KONA и i20.
На старте на Amazon Autos также будут представлены подержанные автомобили дилерской группы Vertu Motors. Amazon заявила, что в ближайшие месяцы объявит о новых брендах и дилерах, которые присоединятся к сервису.
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Оформление через дилеров
Покупатели смогут просматривать автомобили на Amazon.co.uk, видеть цены заранее, резервировать машину, получать ориентировочную оценку своего нынешнего автомобиля и изучать варианты финансирования. Однако саму сделку купли завершат в дилерском центре.
Цены на автомобили будут устанавливать дилеры. Amazon Autos запустили в США в декабре 2024 года, и с тех пор сервис распространился более чем на 150 городов, сообщила компания.