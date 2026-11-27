Американский фигурист Илья Малинин на турнире NHK Trophy в Токио, Япония, установил мировой рекорд в короткой программе. Трехкратный чемпион мира набрал 114,81 балла, превзойдя результат своего соотечественника Нейтана Чена — 113,97 балла, установленный на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Новый рекорд в Токио

Рекордное выступление Малинин показал 27 ноября. Как сообщает Channel NewsAsia, предыдущий личный рекорд 21-летнего спортсмена в короткой программе составлял 111,29 балла.

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Работа над артистизмом

В межсезонье Малинин уделял значительное внимание презентации программы, навыкам катания и музыкальной интерпретации. Издание отмечает, что его выступление на NHK Trophy продемонстрировало художественный прогресс, над которым фигурист работал в последние месяцы. Эту работу он сочетал со своим техническим мастерством.

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