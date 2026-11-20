В США юридическая фирма Kirkland & Ellis заявила, что после заключения соглашения с Белым домом администрация президента Дональда Трампа просила ее выполнять бесплатную юридическую работу для его личных проектов. Речь, в частности, шла о предложенной триумфальной арке в Вашингтоне и переименовании Центра Кеннеди, сообщает UPI.

Бесплатная работа для администрации

В письме сенаторам-демократам Ричарду Блюменталю и Адаму Шиффу, а также члену Палаты представителей Джейми Раскину фирма указала, что после соглашения в апреле 2025 года выполнила более 6400 часов бесплатной работы по вопросам администрации. Kirkland & Ellis оценила ее стоимость почти в 11,8 млн долларов.

По данным фирмы, она работала для Министерства торговли, Министерства обороны, Почтовой службы США и Международной корпорации финансирования развития США. Письмо подписала внешний юридический советник Kirkland & Ellis Бет Уилкинсон.

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Отказ от отдельных запросов

Kirkland & Ellis сообщила, что отклонила запросы администрации на бесплатное представительство третьих лиц. Среди них были группа ветеранов, поддерживающая строительство арки, а также ученые в судебном споре относительно позиции администрации по изменению климата.

После возвращения Трампа в Белый дом его администрация издала указы, направленные против более чем шести крупных юридических фирм. Среди примененных мер были приостановка допусков к секретной информации, отзыв федеральных контрактов и, в отдельных случаях, ограничение доступа в федеральные здания.

Часть фирм оспаривала эти действия, заявляя, что президент использовал свои полномочия против политических оппонентов. Другие, в том числе Kirkland & Ellis, заключили соглашения, предусматривавшие в совокупности почти 1 млрд долларов обязательств по бесплатной юридической помощи.

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