Как сообщает Channel NewsAsia, американская компания Dell Technologies 24 ноября в третий раз в этом году повысила годовые прогнозы выручки и прибыли. После рекордного квартала компания ожидает, что в 2027 финансовом году ее выручка достигнет $202 млрд против прежней цели в $192 млрд. Это также выше среднего прогноза аналитиков в $194,48 млрд, составленного LSEG.

Новые прогнозы Dell

Dell повысила прогноз годовой выручки от серверов, оптимизированных для искусственного интеллекта, с $74 млрд до $78 млрд. Прогноз скорректированной прибыли на акцию вырос с $25,50 до $29,68. Компания также спрогнозировала выручку и прибыль в четвертом квартале выше оценок аналитиков.

Операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что большую часть прибыли и роста компании обеспечивает подразделение Infrastructure Solutions Group, в которое входят серверный бизнес и системы хранения данных. По его словам, более 7 500 клиентов развертывают Dell AI Factories — комплексы, объединяющие серверы, хранилища данных, сетевое оборудование и программное обеспечение для создания и работы моделей ИИ.

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Рекордные заказы на серверы

По итогам третьего квартала, завершившегося 30 октября, портфель заказов Dell на ИИ-серверы достиг рекордных $132,3 млрд. В течение этого трехмесячного периода компания получила новые заказы на $60,2 млрд.

Квартальная выручка Dell составила рекордные $54,94 млрд, превысив среднюю оценку аналитиков в $49,32 млрд. Скорректированная прибыль на акцию достигла $9,45 при ожидаемых $6,59. Выручка Infrastructure Solutions Group почти утроилась — до $41,97 млрд. В то же время выручка подразделения персональных компьютеров выросла примерно на 3%, до $12,89 млрд, после 20-процентного роста в предыдущем квартале.

Совет директоров Dell также одобрил дополнительное разрешение на выкуп собственных акций на $25 млрд.

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