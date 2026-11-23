Американское онкологическое общество (ACS) обновило рекомендации по скринингу рака простаты в США. Мужчинам с повышенным риском советуют ежегодно проходить анализ крови на простат-специфический антиген (PSA) в возрасте от 45 до 69 лет, а мужчинам со средним риском — сдавать этот тест раз в два года в возрасте от 50 до 69 лет.

Как сообщает ScienceAlert, это первое обновление рекомендаций ACS с 2010 года. Ранее общество напрямую не рекомендовало регулярный скрининг, а советовало мужчинам принимать информированное решение вместе с врачом.

Кому советуют ежегодное тестирование

ACS относит к группе повышенного риска темнокожих мужчин, а также небелых мужчин с выраженным семейным анамнезом рака простаты. Для них предусмотрено ежегодное PSA-тестирование с 45 лет.

В возрасте от 70 до 74 лет потенциальные польза и риски скрининга должны быть тщательно взвешены. После 75 лет скрининг не рекомендуют, поскольку риски лечения могут перевешивать вероятную пользу в случае рака простаты, который часто развивается медленно.

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Роль PSA-теста

PSA-тест определяет уровень белка, который вырабатывает предстательная железа. Повышенный показатель не всегда означает рак, поскольку его могут вызывать другие безвредные состояния. В то же время за последнее десятилетие улучшились последующие методы обследования, в частности МРТ, что позволяет точнее использовать уровень PSA в качестве раннего индикатора.

Старший автор отчета, эпидемиолог рака Роберт Смит, заявил, что сейчас существуют более веские доказательства пользы PSA-тестирования для раннего выявления заболевания. ACS также привлекло три внешние группы для компьютерного моделирования оптимального возраста и частоты скрининга с учетом количества биопсий, гипердиагностики и спасенных жизней.

По оценкам ACS, в США в 2026 году ожидаются 333 830 диагнозов рака простаты и 36 320 смертей от этого заболевания. Организация сообщила, что будет и далее пересматривать рекомендации по мере появления новых научных данных и данных о пациентах.

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