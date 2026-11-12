В США Американское онкологическое общество обновило рекомендации по скринингу рака предстательной железы. Организация советует мужчинам в возрасте от 50 до 69 лет со средним риском заболевания регулярно проходить обследования, сообщает The Hill.

Кому рекомендуют ежегодный скрининг

Темнокожим мужчинам, а также мужчинам с выраженной семейной историей рака простаты общество рекомендует ежегодный скрининг с 45 лет. Мужчинам в возрасте от 70 до 74 лет рекомендовано индивидуально принимать решение о продолжении обследований.

Обновленные руководства общество опубликовало 12 ноября. В них определены возрастные группы и группы риска, которым рекомендуют регулярное тестирование на рак предстательной железы.

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Анализ крови на PSA

Исполняющая обязанности главного директора по вопросам пациентов Американского онкологического общества Шанти Сивендран заявила, что анализ крови на PSA может помочь выявить агрессивные формы рака и начать эффективное лечение. По ее словам, находки с более низким риском можно безопасно контролировать с помощью тщательного активного наблюдения.

Тема рака предстательной железы также привлекла политическое внимание в США после того, как у бывшего президента Джо Байдена в мае 2025 года диагностировали агрессивную форму заболевания с метастазами в кости. Врачи сообщали, что опухоль была гормоночувствительной, что позволяет эффективно контролировать болезнь. Байден завершил лечение в октябре 2025 года.

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