Американское онкологическое общество обновило рекомендации по скринингу рака предстательной железы в США. Оно рекомендует мужчинам в возрасте от 50 до 69 лет проверять уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови каждые два года, сообщает STAT News.

Группы повышенного риска

Авторы рекомендаций особо подчеркивают важность такого тестирования для мужчин с повышенным риском. К этой группе отнесли чернокожих мужчин, а также тех, у кого есть значимая семейная история рака предстательной железы.

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Эксперты надеются, что более активное наблюдение поможет сократить число чернокожих пациентов, у которых рак выявляют на поздних стадиях. В источнике отмечается, что эта группа непропорционально представлена среди смертей от рака предстательной железы.

Обновленная роль ПСА

Обновление рекомендаций свидетельствует о возобновлении внимания специалистов к ПСА как биомаркеру. Ранее этот показатель утратил популярность из-за недостаточной специфичности, однако последние исследования вновь укрепили его позиции среди специалистов.

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