Американское онлайн-издание Salon, известное материалами о политике, искусстве и культуре, объявило о закрытии после 31 года работы. Его издательская модель больше не является устойчивой в условиях существенных изменений в независимой цифровой журналистике, сообщает The Guardian.

Причина закрытия

В заявлении Salon отметили, что издание было не только сайтом, но и представлением о возможностях журналистики, возникшим во времена, когда интернет еще оставался малоосвоенным пространством. В редакции сообщили, что приняли решение после тщательного рассмотрения и признали, что эта новость огорчит многих читателей.

О закрытии сообщили за несколько недель до годовщины основания Salon, которая приходится на 20 ноября. Редакция поблагодарила журналистов, редакторов, фотографов, продюсеров, дизайнеров, бизнес-команды и других сотрудников, работавших в издании в разные годы.

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История Salon

Salon был основан в Сан-Франциско в 1995 году. В 2000-х годах большая часть редакционного штата переехала в Нью-Йорк. Columbia Journalism Review в 2011 году назвал Salon старейшим интернет-изданием общей тематики.

В 1990-х годах Salon получил ряд наград: журнал Time назвал его сайтом года в 1996 году, а BusinessWeek признал лучшим сайтом в 1997 году. В заявлении издание подытожило, что главными результатами его 31-летней работы стали журналистика, идеи, голоса, дискуссии и сообщество читателей.

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