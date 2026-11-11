Шесть истребителей пятого поколения F-35A ВВС США впервые действовали с индийской авиабазы во время многонациональных учений Tarang Shakti 2026 в Джодхпуре, штат Раджастхан. Маневры продолжались с 26 сентября по 12 октября. Об этом сообщает The War Zone.

Участие иностранных военно-воздушных сил

26 сентября в Джодхпур прибыли шесть F-35A 13-й истребительной эскадрильи, базирующейся в Мисаве в Японии, а также более 200 американских военнослужащих. Поддержку обеспечивал самолет-заправщик KC-135R с Кадены.

Всего летные подразделения на учения направили семь иностранных военно-воздушных сил. Франция, Объединенные Арабские Эмираты и США задействовали истребители. Австралия, Бангладеш, Германия и Шри-Ланка направили транспортные самолеты или самолеты специального назначения.

Индийские ВВС задействовали Rafale, Mirage 2000, Jaguar, Tejas, МиГ-29 и Су-30МКИ. По их данным, во время учений было выполнено более 800 вылетов с совокупным налетом около 600 часов. В наиболее интенсивных эпизодах в воздухе одновременно находились до 80 самолетов.

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Учения в условиях противодействия ПВО

Полеты начались 27 сентября с ознакомительных вылетов и базовых маневров ближнего воздушного боя: сначала один на один, затем два на один. С 30 сентября участники перешли к фазе применения крупных групп авиации в условиях угроз за пределами визуальной видимости и противодействия систем дальней противовоздушной обороны.

Заместитель начальника штаба ВВС Индии маршал авиации Ашутош Диксит не раскрыл подробностей задач F-35. Он отметил, что результат воздушного боя зависит не только от поколения самолета, но и от подготовки, сетевого взаимодействия и вооружения. Индийская сторона также сообщала о разработке собственных средств обнаружения самолетов пятого поколения и поддержке программы перспективного индийского истребителя AMCA.

Во время заключительных мероприятий над Джодхпуром пролетела смешанная группа самолетов: индийский Су-30МКИ возглавил строй, в котором F-35 летел рядом с Tejas, а французский Rafale — с эмиратским F-16.

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