Американские малозаметные истребители F-35B, дислоцированные в Японии, в октябре временно выполняли полеты с авиабазы Кунсан в городе Кунсан, Южная Корея. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на Систему распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Совпадение с учениями Keen Sword

Речь идет о самолетах 533-й истребительно-штурмовой эскадрильи Корпуса морской пехоты США, входящей в 12-ю авиационную группу 1-го авиационного крыла морской пехоты. Авиабаза Кунсан является совместной базой ВВС Южной Кореи и США: там размещены 38-я истребительная группа Южной Кореи и 8-е истребительное крыло ВВС США.

Развертывание совпало по времени с американо-японскими учениями Keen Sword, проходившими с 19 по 29 октября. В маневрах участвовали около 45 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии и 12 тысяч американских военных. Учения проводят раз в два года для усиления взаимосовместимости и боевой готовности войск США и Японии в условиях региональных вызовов безопасности.

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Позиция Сил США в Корее

533-я эскадрилья базируется на авиабазе Бофорт в Южной Каролине и в сентябре прибыла на ротационной основе на базу Ивакуни в Японии. Она также участвовала в совместных южнокорейско-американских воздушных учениях Freedom Flag, проходивших с 26 октября по 6 ноября.

Силы США в Корее заявили, что такие перемещения являются обычной практикой и не связаны с какими-либо одними конкретными учениями. В Сеуле в то же время существуют опасения, что американские военные объекты в Южной Корее потенциально могут поддерживать операции, связанные с Китаем, в том числе в случае кризиса вокруг Тайваня. Южнокорейские военные в Keen Sword не участвовали, поскольку Япония не пригласила их на учения.

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