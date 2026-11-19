Американский банк JPMorgan заявил о кибератаке на поставщиков — Channel NewsAsia
В США американский банк JPMorgan Chase заявил, что целью кибератаки стали сторонние компании, предоставляющие ему услуги. По предварительным результатам расследования, злоумышленники могли получить доступ к определённым маркетинговым данным, хранившимся у этих поставщиков.
Какие данные могли быть доступны
Как сообщает Channel NewsAsia, представитель банка заявил, что эти данные могли содержать имена и адреса электронной почты некоторых клиентов банка. По его словам, этот вывод был сделан на основании результатов расследования, доступных на момент заявления.
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Связь со сбоями
В JPMorgan также заявили, что инцидент не связан со сбоями в обслуживании, с которыми некоторые клиенты столкнулись ранее на той неделе. Сообщение банка было опубликовано в четверг, 19 ноября 2026 года. В материале JPMorgan Chase назван крупнейшим кредитором США.